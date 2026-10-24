Weekend al Parco 2026: la grande musica della Scarlatti negli Alburni

La valorizzazione delle aree interne del Cilento passa attraverso l’armonia della grande musica d’autore. Domenica 25 ottobre 2026 il palcoscenico itinerante di “Weekend al Parco 2026 – Festival Diffuso” farà tappa nel cuore degli Alburni per un doppio appuntamento di alto profilo artistico nei borghi di Ottati e Controne. Protagonisti della giornata saranno I Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti, chiamati a esibirsi in due luoghi simbolo del patrimonio storico e religioso locale.

Promossa dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la rassegna conferma il proprio obiettivo strategico: trasformare la cultura in un volano concreto per la promozione territoriale, stimolando la destagionalizzazione turistica e la riscoperta dei piccoli centri dell’entroterra.

Il programma dei concerti tra Ottati e Controne

La giornata di domenica 25 ottobre vedrà la musica classica intrecciarsi con l’architettura sacra degli Alburni, offrendo al pubblico due momenti di grande suggestione:

Ottati (ore 18:00): il primo concerto si terrà all’interno della Chiesa della SS. Annunziata, autentico gioiello dell’architettura locale e punto di riferimento identitario per l’intera comunità.

il primo concerto si terrà all’interno della Chiesa della SS. Annunziata, autentico gioiello dell’architettura locale e punto di riferimento identitario per l’intera comunità. Controne (ore 19:30): il secondo appuntamento è fissato nella Chiesa di San Nicola, cornice di rilievo storico e religioso che custodisce le radici culturali del borgo.

Per entrambi gli eventi è prevista la modalità di fruizione a posto unico.

cultura e destagionalizzazione per il rilancio delle aree interne

L’iniziativa si inserisce in una visione ad ampio raggio della governance del Parco, volta a valorizzare un territorio che va ben oltre le note mete balneari della costa cilentana. I piccoli borghi dell’interno costituiscono infatti un mosaico di paesaggi incontaminati e tradizioni millenarie che richiedono strategie dedicate di promozione.

Portare la qualità artistica de I Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti in realtà come Ottati e Controne permette di offrire spettacoli di altissimo livello e, al contempo, genera opportunità di attrazione per un turismo consapevole e attivo durante tutto l’anno.

informazioni e contatti per partecipare

I dettagli principali per seguire la tappa degli Alburni di “Weekend al Parco 2026”: