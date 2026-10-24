Cilento

Weekend al Parco 2026: la grande musica della Scarlatti negli Alburni

Domenica 25 ottobre il Festival Diffuso fa tappa ad Ottati e Controne con i concerti de I Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti. Scopri il programma

Di:
Ernesto Rocco
Ottati

La valorizzazione delle aree interne del Cilento passa attraverso l’armonia della grande musica d’autore. Domenica 25 ottobre 2026 il palcoscenico itinerante di “Weekend al Parco 2026 – Festival Diffuso” farà tappa nel cuore degli Alburni per un doppio appuntamento di alto profilo artistico nei borghi di Ottati e Controne. Protagonisti della giornata saranno I Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti, chiamati a esibirsi in due luoghi simbolo del patrimonio storico e religioso locale.

Promossa dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la rassegna conferma il proprio obiettivo strategico: trasformare la cultura in un volano concreto per la promozione territoriale, stimolando la destagionalizzazione turistica e la riscoperta dei piccoli centri dell’entroterra.

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Il programma dei concerti tra Ottati e Controne

La giornata di domenica 25 ottobre vedrà la musica classica intrecciarsi con l’architettura sacra degli Alburni, offrendo al pubblico due momenti di grande suggestione:

  • Ottati (ore 18:00): il primo concerto si terrà all’interno della Chiesa della SS. Annunziata, autentico gioiello dell’architettura locale e punto di riferimento identitario per l’intera comunità.
  • Controne (ore 19:30): il secondo appuntamento è fissato nella Chiesa di San Nicola, cornice di rilievo storico e religioso che custodisce le radici culturali del borgo.

Per entrambi gli eventi è prevista la modalità di fruizione a posto unico.

cultura e destagionalizzazione per il rilancio delle aree interne

L’iniziativa si inserisce in una visione ad ampio raggio della governance del Parco, volta a valorizzare un territorio che va ben oltre le note mete balneari della costa cilentana. I piccoli borghi dell’interno costituiscono infatti un mosaico di paesaggi incontaminati e tradizioni millenarie che richiedono strategie dedicate di promozione.

Portare la qualità artistica de I Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti in realtà come Ottati e Controne permette di offrire spettacoli di altissimo livello e, al contempo, genera opportunità di attrazione per un turismo consapevole e attivo durante tutto l’anno.

informazioni e contatti per partecipare

I dettagli principali per seguire la tappa degli Alburni di “Weekend al Parco 2026”:

  • Data: Domenica 25 ottobre 2026
  • Orari e sedi: Ore 18:00 ad Ottati (Chiesa della SS. Annunziata); ore 19:30 a Controne (Chiesa di San Nicola)
  • Formazione: I Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti
  • Ingresso: Posto unico
  • Infoline e prenotazioni: +39 0974 7199202
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