Voucher asilo nido Ambito S10: riaperti i termini per 759 bonus

Nuove opportunità per le famiglie del territorio con la riapertura dei termini per l’accesso ai voucher asilo nido promossi dal Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagro e Alburni. Sono ben 759 i buoni servizio ancora disponibili per l’anno educativo 2026-2027, inseriti all’interno del progetto regionale “Donne al Centro”. L’iniziativa mira a sostenere la conciliazione tra i tempi familiari e professionali, offrendo un concreto aiuto economico per la frequenza dei servizi socio-educativi dedicati alla prima infanzia.

Dettagli e importo del contributo economico

Il piano di intervento prevede l’assegnazione di voucher del valore giornaliero di 36,60 euro per ciascun bambino, una somma pensata per coprire in modo parziale o totale la retta dei servizi di nido e micronido accreditati. I contributi possono essere spesi esclusivamente nelle strutture del territorio dell’Ambito S10 che hanno aderito formalmente all’iniziativa. L’obiettivo dell’ente consortile, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, è utilizzare integralmente le risorse residue dopo la prima assegnazione, ampliando la platea dei beneficiari. Il progetto vede la collaborazione attiva di soggetti del terzo settore e associazioni di categoria, tra cui la cooperativa Il Sentiero, la parrocchia di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e Confartigianato Imprese Salerno.

Requisiti di accesso e criteri della graduatoria

Possono presentare la manifestazione di interesse le donne in età lavorativa residenti nei comuni dell’Ambito S10, con minori di età compresa tra 0 e 36 mesi. L’avviso garantisce l’accesso anche alle famiglie monoparentali in cui sia presente esclusivamente la figura paterna. Tra le condizioni essenziali rientra il possesso di un’attestazione Isee 2026 valida, mentre è importante evidenziare che il beneficio non è cumulabile con il consueto Bonus asilo nido erogato dall’Inps. Per la stesura della graduatoria finale, il Consorzio terrà conto di diversi fattori prioritari, tra cui la situazione occupazionale, la presenza di figli con disabilità o difficoltà di apprendimento, le condizioni di disagio socio-economico, la dimensione del nucleo familiare e le eventuali prese in carico da parte dei servizi sociali territoriali.

Scadenza e modalità di invio delle domande

Le istanze di partecipazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello ufficiale allegato all’avviso pubblico, disponibile per il download sul sito istituzionale del Consorzio Sociale S10. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 del 5 ottobre 2026. I documenti compilati e firmati dovranno essere inviati per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’ente: protocollo@pec.pianosociales10.it. Si invitano le famiglie interessate a verificare la correttezza della documentazione trasmessa per non perdere l’opportunità di accedere ai voucher educativi.