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Teatro e solidarietà a Sala Consilina per l’ospedale di Polla

pettacolo teatrale e musicale al Teatro Scarpetta di Sala Consilina per raccogliere fondi a favore del reparto di oncologia dell'ospedale di Polla

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Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Sala Consilina, panorama

Unisce teatro, musica e solidarietà l’evento in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19.30 al Teatro Scarpetta – Polo Culturale Cappuccini di Sala Consilina. La manifestazione, organizzata dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula, porterà in scena lo spettacolo “Storie di donne straordinariamente semplici”, un’opera incentrata sulle vicende di tre figure femminili del territorio.

Il valore della memoria e il sostegno al reparto oncologico

L’appuntamento rappresenta molto più di una semplice rappresentazione artistica. L’iniziativa nasce infatti per raccogliere fondi a favore del Reparto di Oncologia dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla. Il ricavato delle donazioni, fissate a un importo minimo di dieci euro, servirà specificamente all’acquisto di nuove poltrone medicali per i pazienti.

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Il progetto affonda le radici nel lavoro avviato nel 2024 con l’iniziativa “La memoria è Donna”, fortemente voluta dalla compianta presidente del sodalizio, l’avvocato Rosanna Bove Ferrigno. Questo appuntamento ne raccoglie l’eredità morale, dedicando la serata alla sua memoria e a tutti coloro che combattono contro la malattia. L’obiettivo è trasformare il ricordo in un supporto concreto per il territorio del Vallo di Diano.

La direzione artistica e i centoquarant’anni del circolo

La messa in scena è affidata alla Compagnia Teatrale Eduardo, impreziosita dalla partecipazione e dalle musiche del maestro Aldo D’Angiò. La serata coincide inoltre con le celebrazioni per i centoquarant’anni dalla fondazione del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886, nato a Padula nel 1886 e da sempre attivo nella promozione culturale e sociale.

Il successo della macchina organizzativa si deve anche a una fitta rete di collaborazioni istituzionali e imprenditoriali. L’evento gode del patrocinio della Provincia di Salerno, dei Comuni di Padula e Sala Consilina, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di Sistema Cilento Scpa, dell’ASL Salerno, della Banca Monte Pruno e di Tubifor. Sostegno morale è arrivato inoltre dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, dal Forum dei Giovani di Padula, dal Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano e dal comitato territoriale di “Se non ora quando?”.

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