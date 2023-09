“Voci di Libertà”: all’ex Tabacchificio di Cafasso una mostra storica sulla Seconda Guerra Mondiale

Domenica 3 settembre, alle 18.30, il taglio del nastro al NEXT Ex Tabacchificio di Cafasso a Capaccio Paestum alla presenza della Console Generale degli U.S.A. a Napoli. Domenica 3 settembre, inaugurazione della mostra storico-documentaria “Voci di Libertà. I combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale” a cura di Matteo Pretelli e Francesco Fusi al NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio a Capaccio Paestum. Taglio del nastro alle ore 18.30 Dopo Firenze, Roma e Napoli, “Voci di Libertà” sarà visitabile al NEXT Ex Tabacchificio di Cafasso a Capaccio Paestum. Attraverso foto, documenti inediti e video, la mostra racconta l’esperienza vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale da migliaia di militari alleati di origine italiana, principalmente statunitensi, figli di emigrati italiani. Ampio spazio è riservato ai racconti di vita delle comunità italiane all’estero.

La mostra

Una sezione della mostra è dedicata alle visite compiute dai soldati italoamericani durante la Campagna d’Italia nei loro paesi di origine e agli incontri avuti con i propri parenti. Tutto il materiale fotografico e documentario riprodotto è organizzato per tema e inquadrato in sezioni descrittive con testi in italiano e in inglese.

A seguire l’apertura e la visita della mostra, si svolgerà un incontro nell’area convegnistica (ex cappella del tabacchificio) con la presentazione del catalogo edito da EUT- Edizioni Università Trieste.

Saluti istituzionali

– Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno;

– Tracy Roberts-Pounds, console generale degli U.S.A. a Napoli.

– Giuseppe Cataldi, direttore del dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli “L’Orientale”;

– Kathryn A. Rakich, program assistant del Consolato U.S.A. a Firenze;

– Matteo Pretelli, docente di Storia dell’America del Nord presso l’Università di Napoli “L’Orientale”;

– Francesco Fusi, ricercatore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea.

Introduce i lavori Vito Leso, docente di teoria e tecnica della Comunicazione e presidente di Weboli.

Modera Mariapia Mercurio, docente di Storia e giornalista.

Book corner a cura di Mondadori Point Capaccio Paestum

Organizzata da Weboli A.p.s. in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, della Missione Diplomatica degli U.S.A. in Italia e dell’Università di Napoli “L’Orientale”, l’esposizione rientra nel programma degli eventi per le celebrazioni dell’80esimo anniversario dello Sbarco di Salerno (Operation Avalanche) pianificato dalla Provincia di Salerno.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 29 ottobre, tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. In concomitanza con altri eventi al NEXT, l’orario di chiusura potrebbe essere posticipato in linea col programma delle specifiche manifestazioni. Info e contatti: 0828 812245