Eboli Summer Festival: si accendono i riflettori dell’evento più cool dell’estate21, 22, 23 luglio presso ex Tabacchificio Fiocche

Tutto pronto per l’Eboli Summer Festival. Attese migliaia di persone presso l’area dell’ex tabacchificio Fiocche per tre serate di musica con i rapper più amati dai ragazzi. Uno spettacolo in grande stile, un evento che mira a conquistare il pubblico di tutte le età. Special guest della prima serata, venerdì, Lele Blade; sabato invece, Samurai Jay e Enzo Dong; mentre domenica sarà la volta di Los Martes Urbanos. I tre rapper sono seguiti da milioni di followers sulle principali piattaforme social. Tutte e tre le serate saranno ricche di momenti musicali che spazieranno dalla musica d’amore mixata con il format Amoremix fino alle Live Band passando per la dj battle nella serata conclusiva di domenica.

La scelta dell’ex tabacchificio

L’area dell’ex tabacchificio non è stata scelta a caso: classificabile come area archeologica industriale, i resti della struttura costituiscono le tracce tangibili di un passato industriale che si sviluppò tra gli anni ’20 e gli anni ’70, nel cuore della Piana del Sele. Uno spazio aperto enorme che potrebbe essere messo a servizio dei giovani della città. A metà strada tra il centro cittadino e Santa Cecilia, l’ex tabacchificio è il perfetto punto di incontro delle nuove generazioni non solo della città ma anche delle località limitrofe. Per questo, sabato 22 luglio saranno presenti anche i coordinatori dei Forum dei Giovani di Eboli, Battipaglia, Capaccio e Pontecagnano.

I dettagli dell’evento

Non mancherà street food e il beverage. A questi due settori saranno dedicate apposite aree per consentire alle migliaia di persone attese di rifocillarsi direttamente in loco. Inoltre, grazie alla famiglia Tulimieri sarà allestita un’area giochi per i più piccoli perché l’Eboli Summer Festival è la festa di tutti, senza alcuna preclusione d’età. Infine, per coloro che non volessero utilizzare l’auto, sarà possibile raggiungere il luogo dell’evento attraverso apposite navette. “Stiamo lavorando ormai da mesi per questo evento, immaginato e progettato in ogni minimo dettaglio – spiega Paolo Di Lorenzo, presidente Seleventum-. Vogliamo creare un momento di gioia e di festa per tutti, in fondo è la prima estate davvero liberi dal covid. Le persone hanno voglia di divertirsi e di partecipare a grandi manifestazioni come questa e noi non vediamo l’ora di accendere i riflettori della prima edizione dell’Eboli Summer Festival. La location, l’ex tabacchificio di Fiocche, non è stata scelta a caso.”

Le dichiarazioni di Umberto Noschese

“Abbiamo creato uno spazio in cui ognuno possa sentirsi libero di ascoltare diversi generi musicali, in tranquillità e sicurezza– dichiara Umberto Noschese, vicepresidente Seleventum-. Un momento di pura allegria e spensieratezza che coinvolgerà moltissimi giovani provenienti da più aree della provincia.”

“Dare spazio ai giovani è uno degli obiettivi di questa Amministrazione – ha affermato il consigliere Vito Maratea – perché è su di loro che bisogna puntare per il futuro. Chiedono eventi, spazi di aggregazione e hanno voglia di cimentarsi. Questa prima edizione ci ha visto accompagnarli, poi vorremmo vederli crescere con manifestazioni che, come questa, meritano tutto il supporto possibile.”

Una manifestazione per i giovani

“Una manifestazione per i giovani organizzata dai giovani – ha concluso il Sindaco Mario Conte – che si fa in un luogo particolare che vogliamo valorizzare anche in vista della progettazione del Masterplan.” “Cominciamo già da oggi. Per grandi eventi come questo e come già avvenuto per Nostalgia 90 riteniamo che decentrarli in aree molto spaziose e lontane dalla maggior parte delle abitazioni garantisca non solo la sicurezza, ma anche la tranquillità dei residenti che magari non hanno intenzione di partecipare all’evento. Siamo sicuri che sarà un successo e che alla prima edizione ne seguiranno altre a cui daremo sempre maggior sostegno come Amministrazione comunale.”