“Visita Pastorale Sinodale”: nella Cattedrale di Salerno la celebrazione d’apertura presieduta da Monsignor Bellandi

È prevista per il 6 giugno, alle ore 20, presso la Cattedrale di Salerno, la Celebrazione d’apertura della Visita Pastorale Sinodale, presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

Questo evento segna l’inizio di un percorso che vedrà l’Arcivescovo visitare personalmente tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi, a partire dal 24 settembre prossimo.

Ecco come è strutturata la Visita Pastorale

Sono passati più di venticinque anni dall’ultima Visita Pastorale indetta dall’Arcivescovo Monsignor Gerardo Pierro. Quest’anno, seguendo lo spirito del cammino sinodale e in preparazione al Giubileo del 2025, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi ha deciso di intraprendere la sua prima Visita Pastorale.

L’obiettivo è quello di “rendersi prossimo a questo amato popolo di Dio e perpetuare in modo più efficace l’opera di Cristo Buon Pastore, che mi ha chiamato a servire come maestro, sacerdote e guida” come ha sottolineato lo stesso Arcivescovo nel Decreto d’indizione della Visita.

L’appuntamento è per il 6 giugno

L’intera Chiesa di Salerno-Campagna-Acerno si riunirà il 6 giugno per dare solenne inizio alla Visita Pastorale tramite una Liturgia della Parola. Questo evento preparatorio anticipa la Visita che avrà luogo il prossimo settembre. Nel Decreto di indizione, l’Arcivescovo ha evidenziato i tre verbi utilizzati da Papa Francesco nell’omelia di apertura del Sinodo: incontrare, ascoltare e discernere.

La Visita Pastorale rappresenterà quindi un’opportunità per incontrare le comunità, ascoltare le persone e discernere le strade da seguire per realizzare appieno la volontà di essere una Chiesa pienamente sinodale e in uscita. Sarà un momento per allargare gli orizzonti e intraprendere un cammino evangelico che coinvolga tutte le persone di buona volontà.

La Celebrazione d’apertura, che avrà luogo il 6 giugno alle ore 20 presso la Cattedrale di Salerno, darà quindi il via a questa importante fase nella vita dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.