Violeta uccisa 5 anni fa dal compagno a Sala Consilina: il centro Aretusa la ricorda con uno spettacolo

Sarà il teatro “Mario Scarpetta” di Sala Consilina ad ospitare l’evento organizzato dal Centro Antiviolenza “Aretusa” di Atena Lucana del Consorzio Sociale S10 gestito dall’Associazione Differenza Donna da “I Ragazzi di San Rocco” in collaborazione con le artiste del Vallo di Diano.

L’evento

L’appuntamento è per sabato 4 novembre. Alcune artiste valdianesi porteranno in scena una spettacolo di ricordo e di speranza.

“Abbiamo organizzato questa serata il cui scopo è sensibilizzare la platea sulla piena affermazione dei diritti delle donne in una data non casuale, perché proprio 5 anni fa Sala Consilina, e tutto il territorio, veniva scossa dalla notizia del terribile femmicidio di Violeta Senchiu” dichiara la Dott.ssa Caterina Pafundi, Responsabile del Centro Antiviolenza Aretusa, che da anni ormai combatte accanto alle donne per la liberazione dalla violenza di genere in tutte le sue più biasimevoli manifestazioni.

In memoria di Violeta

Ricordiamo che Violeta fu uccisa dal compagno il 4 novembre del 2018, lasciando tre figli. Una notizia che sconvolse la città di Sala Consilina e l’intero territorio salernitano.

L’evento “Tutte per Una”; rientra nel progetto “Violeta” finanziato da Fondazione con il Sud e ha come obiettivo l’emersione costante della lotta e dell’impegno portato avanti per la libertà e per l’autodeterminazione delle donne in uscita dalla violenza.