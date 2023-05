L’Associazione Differenza Donna presenta il progetto “dedicato” a Violeta, uccisa dal compagno a Sala Consilina

L’Associazione Differenza Donna Aps Ong presenta il progetto Violeta, un’iniziativa volta a contrastare la violenza di genere. L’appuntamento per la presentazione si terrà il 1 giugno presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno.

L’importanza del progetto Violeta

L’Associazione Differenza Donna APS, in collaborazione con vari partner, ha avviato il progetto Violeta finanziato dalla Fondazione con il Sud. Questo progetto si propone di promuovere azioni di tutela, sostegno e protezione delle donne e dei bambini sopravvissuti alla violenza, nonché di offrire formazione alla rete antiviolenza e svolgere attività di sensibilizzazione e prevenzione.

La storia di Violeta Senchiu

Il progetto prende il nome da Violeta Senchiu, una donna di Sala Consilina, nel Vallo di Diano, che è stata vittima di violenza di genere. Violeta è stata uccisa nel novembre 2018 dal suo compagno, lasciando tre figli. La sua tragica storia sottolinea l’importanza di affrontare il problema della violenza maschile contro le donne.

La diffusione della violenza di genere

La violenza maschile contro le donne è un problema diffuso e radicato nella società. Secondo i dati Istat del 2021, in Italia sono state uccise 104 donne, di cui 7 solo nella Regione Campania. Nel 2022, nella sola Campania, 2.126 donne hanno contattato il Numero antiviolenza e stalking 1522 per chiedere aiuto. Questi numeri sono allarmanti e richiedono azioni concrete.

La situazione nella provincia di Salerno

La provincia di Salerno, la seconda più popolosa della Campania, presenta sfide specifiche nel contrasto alla violenza di genere. Nonostante la vicinanza a centri urbani più grandi, molti piccoli comuni rimangono isolati e non dispongono di centri antiviolenza e case rifugio sufficienti per garantire una risposta adeguata alla violenza. È fondamentale affrontare questa disparità.

Promuovere l’occupazione femminile

Un altro aspetto importante riguarda l’occupazione femminile, che presenta numeri bassi sia in Italia che nel Meridione. È necessario agire per riequilibrare questa situazione discriminante, ad esempio attraverso programmi di reinserimento lavorativo per le donne che escono dalla violenza.

La necessità di un cambiamento culturale

La violenza di genere ha radici storico-culturali profonde. Per contrastarla efficacemente, è indispensabile promuovere un rinnovamento culturale che favorisca la decostruzione di stereotipi e pregiudizi. Il progetto Violeta prevede azioni di sensibilizzazione di genere nelle scuole e l’attivazione di reti di cittadinanza attiva per promuovere la partecipazione delle donne e la consapevolezza dei loro diritti.

Campagne di sensibilizzazione e coinvolgimento

Il progetto Violeta sarà accompagnato da campagne di sensibilizzazione diffuse, mirate a coinvolgere attivamente tutta la comunità. L’obiettivo è creare una piena consapevolezza e affermare i diritti delle donne nella società.