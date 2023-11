Violenza contro le donne, incontro in Biblioteca Erica a Capaccio Paestum

Si svolgerà il 24 novembre, alle 17:30 nella Biblioteca Erica, il seminario “Letture e riflessioni sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre”. L’evento rientra nell’ambito del Cilento Festival Letteratura Ragazzi e Ragazze.

Violenza sulle donne: il seminario

Il seminario è una riflessione sui motivi che hanno portato l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione del 17 dicembre 1999, a istituire, nella data del 25 novembre, la ricorrenza che segna anche l’inizio dei “16 giorni di attivismo sulla violenza di genere”. Giorni che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani, fissata per il 10 dicembre di ogni anno. L’obiettivo è che la comunità, soprattutto quella costituita dagli studenti degli istituti scolastici del territorio, abbia maggiore consapevolezza dei presupposti storici che sono alla base delle celebrazioni del 25 novembre e del 10 dicembre.

Attraverso letture in lingua originale tratte dal volume “Vivas en su jardin. Memorias” di Dedé Mirabal (nell’edizione Aguilar), si discuterà della lotta delle sorelle Mirabal contro il dominicano Rafael Trujillo e il loro massacro avvenuto il 25 novembre 1960 per mano del dittatore. Saranno presenti il poeta e storico dominicano Juan Colon e la poetessa salernitana Pina Sozio. Insieme leggeranno poesie dalle loro antologie e raccolte, dedicate al tema della giornata, e discuteranno con gli studenti presenti all’evento.

Il programma

Il seminario sarà aperto dai saluti del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, nonché del Console Generale Onorario della Repubblica Dominicana a Napoli, Elio Pacifico.

Seguiranno i saluti e gli interventi della vice sindaca e assessore e alla Cultura, Maria Antonietta Di Filippo, e dell’assessore al Welfare e alle Politiche sociali, Mariarosaria Picariello.

In programma un intervento di Martha Herrera, responsabile dell’Index – Instituto de dominicanos y dominicanas en el exterior. Mediatrice culturale sarà Janet Bautista, presidente dell’associazione culturale italo-dominicana Paifa e responsabile del Premio internazionale Las Mariposas. Modera l’evento Anna Maria Vitale, direttore artistico del Cilento Festival Letteratura Ragazzi e Ragazze.

Sempre in collaborazione con le associazioni Paifa, l’istituto Index e il Consolato generale onorario della Repubblica Dominicana a Napoli, nella mattinata del 24 novembre, la vice sindaca Di Filippo, in rappresentanza del Comune di Capaccio Paestum, parteciperà all’ottava edizione del premio “Las Mariposa”, in programma al teatro Ghirelli di Salerno.