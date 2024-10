Vincenzo Orrico: “La squadra risponde a dovere. Coppa Italia affascinante”

Domenica la Salernitana Femminile 1970 ha effettuato il suo secondo test amichevole stagionale. Il quintetto capitanato da Alessandra Lisanti ha incrociato, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano (Sa), le ragazze del Futsal Koine, team di Serie C.

A lasciare qualche battuta sull’allenamento congiunto è stato il tecnico delle granata Vincenzo Orrico.

Vincenzo Orrico: stiamo lavorando sulla strada giusta

Il mister cilentano ha sottolineato:

“Il match è stato interessante e giocato contro un’ottima squadra, alla quale faccio i mie complimenti. Dal mio punto di vista è stato un match dove abbiamo messo in pratica quello che proviamo in settimana, alcune cose sono riuscite bene, altre meno”.

Lo stesso tecnico poi aggiunge: “Continuo a pensare che siamo sulla sulla strada giusta. Ci sono state delle cose che mi porto a casa ben volentieri, altre su cui spunti su cui lavorare in settimana e altri su cui chiaramente migliorare”.

Oggi ultimo test amichevole per la Salernitana Femminile 1970

Venerdì, poi, l’ultima sgambata prima dell’inizio della stagione, fissata per domenica 13 ottobre. Al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano le granata sfideranno le ragazze della Polisportiva Baroncino. A riguardo Orrico evidenzia:

“Per noi, avvicinandoci all’esordio stagionale, saranno un po’ le le prove generali. Venerdì mi aspetto un ulteriore passo in avanti, che è quello che cerco in questi allenamenti. Non mi interessa il risultato ma la bontà della prestazione e l’atteggiamento in campo”.

L’ultima battuta di coach Vincenzo è sul girone di Coppa Italia uscito la scorsa settimana: “Il format è una bella sorpresa. Sarà una Coppa affascinante nel quale affronteremo un girone comunque difficile con squadre tutte di ottimo livello. Sarà un piacere poterle sfidare”.