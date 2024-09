Salernitana Femminile 1970: il percorso in coppa delle granata

Oltre al campionato, con start previsto per il 13 ottobre, si avvicina anche la Coppa Italia per la Salernitana Femminile 1970. Nel futsal femminile, infatti, sono state rese note le modalità e i calendari della manifestazione che farà da spalla al torneo cadetto, che vedrà il quintetto capeggiato dal patron Pizzicara inserito nel gruppo D.

Salernitana Femminile 1970: il percorso in Coppa

La Divisione Calcio a 5, nelle ore scorse, ha reso noto il nuovo format della Coppa Italia di Serie B femminile. Sono otto i raggruppamenti previsti, formati da 4 o 5 squadre, con la prima qualificata alla Final Eight. La Salernitana Femminile 1970 è stata inserita nel gruppo F. Nel girone delle granatine anche le campane Woman Napoli, Futsal Irpinia e Lady Mondragone oltre alle laziali della Littoriana C5. Le ragazze di coach Orrico, che domenica saranno attese dal test congiunto con il Futsal Koine, riposeranno il 20 ottobre per esordire il 22 dicembre sul parquet dell’Irpinia. Il 2 febbraio, poi, gara interna con il Mondragone mentre il 16 la trasferta di Latina con la Littoriana. A chiudere il 16 marzo il derby con la Woman Napoli.

Cinque salernitane in Serie C

Nei giorni scorsi la LND Campania ha reso noti i gironi di Serie C di futsal. Nel massimo torneo regionale femminile tutte le squadre sono state raggruppate nel girone unico. Sono sedici le formazioni presenti: cinque salernitane, un’avellinese, una beneventana, tre casertane, cinque napoletane oltre ad una squadra foggiana.

Per la nostra provincia a sperare di conquistare la promozione in Serie B saranno tre new entry ovvero la Givova Pagani, l’Albanella 2015 e lo Sporting Arechi, team che si aggiungeranno agli Aquilotti Irno, sul parquet nell’ultima annata, e alla Polisportiva Paestum, che ha rilevato in pratica il posto della Calpazio presente la scorsa stagione. Trenta le giornate previste nel torneo che inizierà nel primo week-end di ottobre per finire il a metà aprile con la regular season. Esordio interno per le ragazze dell’Albanella 2015, che riceveranno l’Orgoglio Campano Barra, per quelle degli Aquilotti Irno, contro il Futsal Koine, e per la Givova Pagani, opposta al Futsal Quarto. Inizieranno in trasferta, invece, la Polisportiva Paestum, di scena sul parquet del Real Flegreo, e lo Sporting Arechi, atteso dal Torella Dei Lombardi. A completare il quadro, poi, ci saranno C.U.S. Caserta-Spartak San Nicola, Futsal Ascoli Satriano-Atletico Sannio e Sporting Casoria-Progetto San Sebastiano.