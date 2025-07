Villammare: abusi presso stabilimento balneare, scatta il sequestro

Nell’ambito dell’operazione “mare sicuro 2025” volta alla tutela del pubblico demanio marittimo, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro diretti dal Tenente di Vascello Samantha Losito, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Lagonegro, di uno stabilimento balneare realizzato in un contesto paesaggistico vincolato in località Villammare del Comune di Vibonati, essendo state realizzate nell’area della struttura una serie di opere abusive in violazione della vigente normativa in materia demaniale marittima, edilizia e paesaggistica.

Il sequestro e le attività di controllo

Tutte le opere realizzate in un’area demaniale marittima di circa 120 mq sono state poste sotto sequestro.

La costante vigilanza del territorio Cilentano, portato avanti dalle donne e dagli uomini del Circondario Marittimo di Palinuro in stretto coordinamento con l’Autorità Giudiziaria, ha consentito di interrompere una condotta illecita posta in danno ed a discapito del bene Demanio Marittimo.