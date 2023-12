Si è svolta presso la sede della Camera di Commercio di Salerno la conferenza stampa per presentare il “Bando per la concessione di contributi per sistemi di video sorveglianza digitale”.

L’iniziativa, promossa dall’Ente camerale, mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese nell’implementazione di sistemi di video sorveglianza per migliorare la vigilanza e il controllo del territorio.