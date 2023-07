Vibonati: un’estate di eventi per grandi e piccini

A Vibonati, un piccolo comune nel sud Italia, questa estate si è verificato un vero e proprio miracolo. Nonostante le difficoltà di mettere insieme diverse componenti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuel Borelli e dall’assessore Luigi Brusco, insieme al direttore artistico Vincenzo Cernicchiaro, è riuscita nell’impresa.

Eventi per tutti: Svago e cultura

Grazie agli sforzi dell’amministrazione comunale e il supporto di alcune associazioni ed enti no profit come l’Anspi del Cilento, diretta dal direttore artistico Carlo Sacchi, la direttrice artistica del Museo Logos della famiglia Cardinale Stefania Capobianco e l’Ente Parco del Cilento, in collaborazione con la Regione Campania, Vibonati ha offerto due mesi di eventi per grandi e piccini.

Un cartellone ricco di idee e spettacoli

La kermesse “una mano per la cultura” ha proposto un unico grande cartellone di eventi che ha coinvolto vari settori che danno lustro al Cilento. Il culmine della manifestazione sarà raggiunto domenica 30 Luglio con lo spettacolo “Peppyssimo” di Peppe Iodice e venerdì 11 Agosto con la partecipazione di Emanuela Aureli.

Serata di gala e talenti locali

La kermesse ha preso il via con una serata di gala presso la sala convegni del museo Logos a Vibonati, a cui si accedeva solo su invito. Sul palco si sono esibiti protagonisti di vari settori che danno lustro al Cilento. La serata si è conclusa con le esibizioni di Rossella Galluccio, ballerina di flamenco tra le prime in Italia, e Gianpiero Veneroso al sax.