Al De Berardinis verso il sold out, arriva “So’ Pep”: l’elettroshow di Peppe Iodice.

Sul palco del teatro De Berardinis di Vallo della Lucania, sabato 11 Febbraio, sotto la direzione artistica di Carlo Sacchi e Gerri Guerrieri, c’è Peppe Iodice ed il suo elettroshow “So’ Pep”, scritto con Francesco Burzo e Marco Critelli e diretto da Francesco Mastandrea. Si tratta della terza data del ricco cartellone realizzato in collaborazione con l Anspi a sostegno della vacanza del sorriso.

Peppe Iodice a Vallo della Lucania

L’Appuntamento più atteso della trasmissione comica “Peppy Night Fest” diventa uno spettacolo teatrale.

Ogni sera Peppe lodice farà il “PEPPYTORIALE” commentando quello che sta accadendo nel mondo dal suo punto di vista, con il suo stile diretto, senza filtri, esplicito e senza censure… lasciandosi andare a quello che il suo cuore desidera, urlando forte la “sua” verità.

Una verità come quella condivisa in questi ultimi due anni con tantissimi telespettatori e frequentatori del web in cerca di qualcuno che dicesse qualcosa in più e da un angolatura diversa e comicamente vera su questo strano mondo.

E come cambieranno le notizie, cambierà pure lo spettacolo… e in teatro sarà tutto ancora più esplosivo, carnale… vero!

Il cast

A contenere i danni ci sarà il compagno televisivo di Peppytoriale: Francesco Mastrandrea che proverà a salvare Peppe da denunce e querele varie, porrà domande e alimenterà discussioni tutte cose che non è detto che non potrebbero ancora di più aggravare la situazione.

L’obiettivo finale è sempre lo stesso: far trascorrere a chi verrà in teatro una serata in cui, morendo dal ridere, proveremo tutti a sottrarci dalle macerie di questi tempi difficili.

Ultime disponibilità in prevendita fino al 7 Febbraio nei punti vendita autorizzati ed anche sul web .