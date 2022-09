Un successo la Vacanza del Sorriso 2022: ospiti nel Cilento bimbi con patologie oncoematologiche

Si è conclusa la Vacanza del Sorriso 2022. Una iniziativa solidale in programma nel Cilento e rivolta ai bambini con patologie oncoematologici. Quest’anno la Vacanza del Sorriso si è svolta dal 3 al 12 settembre. I partecipanti lasciano il Cilento felici e carichi di energia positiva, per raggiungere le proprie residenze e, forse, per affrontare con più veemenza il loro percorso di guarigione.

La Vacanza del Sorriso 2022

La premurosa ospitalità riservata alle famiglie dai titolari e dal personale dei villaggi e hotel di Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota e Villammare, aderenti al progetto 2022, ha reso indimenticabile l’iniziativa.

Tutti hanno rivolto una calorosa accoglienza a bambini e genitori in tutti i paesi coinvolti nel tour turistico solidale. In particolare la Vacanza del Sorriso 2022 ha coinvolto Roccagloriosa, Caselle in Pittari, Marina di Pisciotta, Centola, Marina di Camerota.

Si è registrato il compiacimento delle famiglie e, soprattutto, la gioia e la spensieratezza dei bambini, che hanno reso la settimana vacanza ancora una volta indimenticabile e “Mitica”.

Ancora una volta, centinaia di persone, decine di operatori sociali, culturali ed economici, istituzioni e organizzazioni, tra i quali, da quest’anno, anche il Touring Club Italiano di Marina di Camerota, hanno condiviso la finalità della Vacanza del sorriso e collaborato per realizzare una utile e concreta attività solidale e assistenziale, come tante altre in Italia, ma con modalità organizzative uniche al mondo.