Vibonati, il Comune accede ai fondi per i Distretti commerciali

Il distretto del commercio Sinus Laus, con Sapri comune capofila, escluso dal progetto messo in campo dalla Regione Campania che riconosce alle attività commerciali, che hanno registrato un calo di fatturato, di accedere ai fondi messi a disposizione dall’Ente Regionale. Una cattiva notizie per la città del Golfo di Policastro e gli altri centri aderenti, considerato che il riconoscimento avrebbe consentito alle attività commerciali di beneficiare di fondi per ristorare le perdite ed i mancati incassi dovuti al Covid. La notizia non è passata inosservata. Ad evidenziare il caso il gruppo consiliare Siamo Sapri che ha immediatamente chiesto le dimissioni di Rosanna Pecorelli, consigliere delego al commercio. Diversa invece la situazione per il vicino Comune di Vibonati che rientrando nel Distretto commerciale “Terra dei miti” potrà beneficiare del contributo che la Regione Campania ha riconosciuto ai commercianti dei 53 Distretti commerciali costituiti.