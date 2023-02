Messa in sicurezza del territorio, comune avvia le opere grazie a fondi regionali

Anche ad Ottati si lavora senza sosta per la sistemazione idraulico-forestale del territorio e per prevenire i rischi idrogeologici. I cantieri stanno interessando anche i versanti del vallone in località Fontana Nova dove si sta procedendo al ripristino e alla messa in sicurezza dell’alveo originario e alla profilatura delle pareti.

I lavori in corso ad Ottati

I lavori sono finalizzati anche la posa in opera di gabbionate rinverdite e sono stati resi possibili grazie ai finanziati stanziati con fondi del PSR Campania 2014/2020.

“Si tratta di un importante intervento di mitigazione del rischio idrogeologico che i nostri tecnici e le imprese, costantemente seguite dal vicesindaco Martino Luongo, stanno effettuando magistralmente” ha spiegato il sindaco, Elio Guadagno.

Le altre opere in corso

In queste settimane anche altri comuni sono al lavoro per garantire opere di sistemazione del territorio, anche a fronte dei danni provocati dal maltempo negli ultimi periodi. Si tratta di interventi necessari per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità e garantire la sistemazione del territorio.

Sono soprattutto le aree interne a dover fare i conti con problemi legati al dissesto idrogeologico, da Campagna ad Ottati, passando per Castelcivita, sono aperti diversi cantieri, alcuni dei quali finanziati direttamente dalle amministrazioni locali, altri da enti sovracomunali.