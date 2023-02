Messa in sicurezza del territorio: comune apre cantieri nelle aree più a rischio

A Castelcivita si lavora senza sosta per la salvaguardia del territorio. In diverse zone del paese ci sono cantieri aperti per mettere in sicurezza le aree più a rischio e che, anche in seguito al maltempo delle scorse settimane, hanno presentato criticità relative a frane e smottamenti.

I lavori

I lavori stanno interessando anche le contrade: sulla strada che collega via Mollica alla località di San Tommaso, infatti, sono stati quasi ultimati gli interventi resisi necessari in seguito allo smottamento franoso avvenuto proprio sulla carreggiata.

Presso l’area vicino al Ponte Annina, invece, sono in corso i lavori di sistemazione idraulica del torrente.

A darne notizia ai cittadini è stato il sindaco Antonio Forziati, che ha annunciato ulteriori interventi sul territorio.

Le altre opere in corso

Nei giorni scorsi il comune alburnino aveva già avviato delle opere. Le più importanti, come detto, sono quelle che hanno interessato viale Europa, ossia l’area sottostante il corsone roccioso che era parzialmente franato a causa del maltempo.

Un’opera necessaria per garantire la sicurezza a ridosso del centro abitato e quindi l’incolumità di quanti transitano in zona.