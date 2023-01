Frana il costone roccioso a Castelcivita, al via la messa insicurezza

In località Selva di Castelcivita il costone roccioso necessitava di lavori di messa in sicurezza. In questi mesi invernali, in particolare, gli smottamenti e i movimenti franosi dovuti al maltempo avrebbero potuto dare origini a gravi problemi per la circolazione mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini.

I lavori

I lavori sono iniziati proprio oggi e gli operai hanno cominciato da Viale Europa, ossia dall’area sottostante al costone ad elevata pericolosità.

A darne notizia ai cittadini è stato il sindaco, Antonio Forziati, che ha annunciato l’inizio degli interventi finalizzati non solo alla messa in sicurezza, ma anche alla salvaguardia del territorio comunale di Castelcivita.

Il problema del dissesto idrogeologico

Castelcivita non è l’unico comune del comprensorio alburnino laddove sono necessari interventi per ripristinare la sicurezza, soprattutto della viabilità, a seguito dell’ondata di maltempo delle scorse settimane che in taluni casi ha acuito problemi già esistenti. In alcune aree dei tratti strada sono chiusi o soltanto parzialmente praticabili a causa di frane e smottamenti.

L’appello dei residenti è ad interventi immediati, ma soprattutto sulle arterie di competenza della Provincia le opere di sistemazione e messa in sicurezza vengono realizzate con tempi lunghi, anche a causa della cronica carenza di fondi dell’ente provinciale.