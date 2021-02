Maltempo: frane e smottamenti nel Cilento interno

Ancora problemi alla viabilità nel comprensorio cilentano. Se i disagi maggiori si sono registrati in particolare nel basso Cilento non mancano criticità anche in altre zone del comprensorio. Pisciotta e Centola, infatti, sono soltanto le località più colpite ma interventi urgenti sono richiesti anche su SS18 ed Sp269. Nel primo caso un grosso masso è crollato dal costone adiacente alla carreggiata nel tratto tra Cuccaro Vetere e San Biase di Ceraso.

Per fortuna non transitava nessuno altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia.

Un movimento franoso che ha provocato la caduta di terreno e roccia è stato segnalato pure sulla provinciale 269, a Ceraso. L’Ente comunale e la comunità montana Gelbison – Cervati hanno disposto l’immediata messa in sicurezza.

Frane e smottamenti, per fortuna di minore entità, si registrano anche in diverse località a dimostrazione di quanto sia fragile il territorio.