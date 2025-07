Vibonati: abbattuto un platano, è polemica. La replica del sindaco Manuel Borrelli

È polemica nel comune di Vibonati, dopo il taglio dell’albero di platano presente in piazza Nicotera, proprio nel centro collinare. Una decisione adottata dall’amministrazione comunale a seguito di diverse segnalazioni, ad opera di cittadini, del cedimento e delle fessure che l’albero presentava. Un’operazione che però ha acceso una discussione circa il taglio dell’arbusto che secondo diversi cittadini non doveva essere effettuato.

La risposta del sindaco

Polemiche alle quali prontamente ha risposto il Sindaco Manuel Borrelli. “Non c’era alcuna volontà da parte di questa Amministrazione comunale di andare a tagliare un albero per giunta di carattere secolare – ha affermato il primo cittadino Borrelli – Semplicemente questo platano era affetto da una malattia irreversibile, un cancro colorato già da diversi anni. Ma era costantemente monitorare dal personale comunale e dell’ufficio tecnico. Nei giorni scorsi però è arrivata la segnalazione, da parte di alcuni cittadini, dell’apertura di una fessura molto ampia all’interno dell’albero. Successivamente esperti del settore hanno potuto constatare che c’era un rischio imminente del crollo dell’albero.

L’ordinanza

Inoltre c’è un ordinanza regionale che impone il taglio dei platani affetti da questa malattia in quanto ci può essere la contaminazione delle altre piante più vicine. Gioco forza, per proteggere la pubblica e privata incolumità, visto che la pianta si trovava anche in una zona molto trafficata; è stato necessario tagliarla”, conclude il primo cittadino.