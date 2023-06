Viabilità nel Cilento interno: Lega sollecita la Provincia

Giuseppe Del Sorbo, consigliere provinciale e Pamela Di Nome, responsabile Territoriale della Lega – Cilento 3, sono stati questa mattina in Provincia per sollecitare interventi su alcune strade provinciali. Nello specifico l’attenzione è puntata su una serie di arterie di fondamentale importanza soprattutto per le aree interne.

Le strade oggetto di attenzione

In particolare sono stati chiesti interventi per la SP 11 tra Sacco e Teggiano, dove verranno effettuati lavori di ripristino del manto stradale a seguito di fenomeni franosi, ad “alta pericolosità”. La stessa sarà oggetto di interventi di messa in sicurezza, con fondi MIT già stanziati. E ancora la SP 371 e SP 440 nel comune Laurino. I due tratti saranno oggetto di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

Infine attenzione è stata rivolta alla SP 142 Campora – Vallo della Lucania.

Il commento degli esponenti della Lega

“Monitoreremo, con particolare attenzione, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza che da mesi stanno interessando la strada provinciale. I lavori dovevano concludersi lo scorso 4 aprile, ma una serie di ritardi hanno portato il comune di Campora a chiedere una proroga dell’ordinanza di chiusura emessa dalla Provincia. Dal report richiesto al Comune di Campora dall’Ente Provincia il completamento dei lavori è previsto per il prossimo 23 luglio. Qualora si dovesse superare anche questa data, continuerò a farmi portavoce delle istanze dei cittadini presso tutti gli enti interessati”, spiega Del Sorbo.

E conclude: “Mi auguro che nessun altro impedimento possa far slittare nuovamente la data di ultimazione di lavori che stanno causando enormi disagi a comunità completamente isolate isolate”.