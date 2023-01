Disagi sulla SP11: auto si ribalta in località Iscalonga di Albanella: i residenti insorgono

Questa mattina, intorno alle ore 9:00, un auto si è ribaltata sulla strada provinciale 11, in località Iscalonga di Albanella.

La dinamica

A bordo vi era solo l’automobilista che, fortunatamente, è rimasto illeso riportando solo lievi ferite. Prontamente soccorso dai passanti, l’uomo è stato aiutato ad uscire dall’abitacolo finito ai lati della carreggiata. Non è la prima volta che sulla strada in questione si verificano incidenti stradali, alcuni rivelatisi anche molto gravi.

Le protesta dei residenti

I residenti più volte hanno chiesto alle autorità competenti di intervenire per migliorare le condizioni dell’arteria che, a quanto pare, questa mattina appariva molto scivolosa e umida.

L’ultima segnalazione era arrivata solo ieri quando una residente aveva segnalato, sui canali social dell’ente, la mancanza di guard-rail su un tratto della strada: «segnalo la mancanza del guard-raill in un breve ma pericolosissimo tratto di strada di Iscalonga, percorso ogni giorno da centinaia di persone e alunni.

Non esiste nessuna barriera che protegga la strada dal dirupo sottostante e credo che per poche decine di metri di protezione non valga la pena di rischiare vite umane, soprattutto con l’asfalto viscido invernale. Spero che al più presto si provveda, magari segnalando l’urgenza alla Provincia»-aveva denunciato la cittadina.

I residenti restano in attesa di provvedimenti.