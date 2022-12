Incidente a Matinella, tre coinvolti: ferite due donne di Agropoli

Grave incidente stradale sulla Sp11, a Matinella nel territorio del comune di Albanella. A scontrarsi due auto, una Fiat 500 e una Smart. Tre le persone rimaste coinvolte. Ferite donne originarie di Agropoli, madre e figlia e un ragazzo della zona.

Incidente sulla Sp11: i fatti

Dopo l’impatto la Fiat 500 con a bordo le due donne si è ribaltata. Sul posto necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti presso gli ospedali di Vallo della Lucania ed Eboli.

Da comprendere la dinamica del sinistro, cui stanno lavorando i Carabinieri della compagnia di Agropoli.

Per fortuna i feriti non sono in gravi condizioni ma sono in ospedale per accertamenti.

I soccorsi

Per liberare mamma e figlia rimaste nella Fiat 500 anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno dovuto anche procedere alla messa in sicurezza del veicolo alimentato a gas metano.

L’incidente sulla Sp11 è avvenuto intorno alle 19.