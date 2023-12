Via le barriere architettoniche dal municipio di Cannalonga

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, intende aderire all’avviso pubblico relativo al fondo per l’erogazione di contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici pubblici, presentando un’istanza di finanziamento per la realizzazione di un ascensore all’interno della casa comunale.

Le risorse

La Regione Campania intende promuovere l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici di proprietà degli Enti, concedendo contributi pari al massimo al 70% del costo degli interventi. Ciascun Ente può formulare al massimo 2 domande, riferite a 2 interventi, per ciascuno dei quali può richiedere da € 25.000,00 a € 250.000,00 con contributo regionale non superiore al 70%.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, rientrano principalmente interventi per l’adeguamento delle strutture pubbliche o di interesse pubblico, al fine di renderle compatibili con le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In questo modo si garantisce il pieno diritto di cittadinanza delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive, attraverso la tutela della dignità, la creazione di condizioni di pari opportunità e di non discriminazione.