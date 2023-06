Via Carlo Pisacane ad Agropoli: sabato il taglio del nastro

Sabato 17 giugno alle ore 11.00 si terrà il taglio del nastro dei lavori di messa in sicurezza, sistemazione e riqualificazione di via Carlo Pisacane ad Agropoli. L’evento vedrà la presenza del sindaco Roberto Mutalipassi, dei membri dell’Amministrazione comunale, del Rup Sergio Lauriana e dei referenti dell’impresa responsabile dell’intervento.

Rifacimento del muro a valle e risoluzione dello smottamento

I lavori, avviati a novembre 2022, hanno riguardato principalmente il rifacimento del muro a valle. È stata installata una batteria di pali per il contenimento e la definitiva risoluzione dello smottamento in atto. Inoltre, è stata completamente rifatta la pavimentazione della strada e della scalinata che porta a via Antonicelli, vicino al porto turistico.

Restituzione di dignità e sicurezza all’area panoramica

Il sindaco Roberto Mutalipassi dichiara che con gli interventi compiuti si è restituita dignità e sicurezza a un’area panoramica di grande rilevanza. «Questa zona offre una meravigliosa vista sul porto e sul centro storico di Agropoli. Il lavoro svolto ha arricchito l’area con un bellissimo belvedere, impreziosendola e riqualificando uno degli angoli più suggestivi della città. La nuova pavimentazione in pietra si estende dall’arteria stradale fino alla piazza adiacente, creando un’unica atmosfera affascinante».

Riapertura del Palazzo Cirota

Inoltre, è prevista a breve la riapertura dello storico Palazzo Cirota, diventato nel 2011 il Palazzo Civico delle Arti. Anche questo edificio è stato interessato da lavori di ristrutturazione. Con questi interventi, la città di Agropoli continua a valorizzare e preservare il suo patrimonio culturale e architettonico, offrendo ai cittadini e ai visitatori luoghi di grande interesse e bellezza.