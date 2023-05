Restyling di Via Pisacane ad Agropoli: quasi terminati i lavori, a giugno la riapertura del tratto

Manca davvero poco al completamento degli interventi di messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane, l’importante arteria stradale che collega il porto turistico con via Granatelle. Grazie ai finanziamenti ottenuti dalla precedente amministrazione comunale sarà possibile avviare le opere.

Il commento

Attualmente gli interventi stanno interessando al montaggio della ringhiera lungo il percorso, un’opera d’arte che richiama le onde del mare, donando un tocco di estetica.

Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi si è espresso in merito a questo significativo progetto di riqualificazione urbana, dichiarando: “Nel prossimo mese di giugno questa importante area verrà restituita alla piena fruibilità e con essa anche il Palazzo Civico delle Arti, che sorge proprio lungo questa arteria stradale soggetta a lavori.”

Gli interventi

I lavori messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane è stato reso necessario a causa delle criticità presenti da tempo lungo questa strada. Un fenomeno franoso ha infatti causato il dissesto dell’asfalto e del muretto adiacente alla carreggiata, compromettendo la stabilità dell’intera area.

L’intervento mira non solo a mettere in sicurezza l’area, ma anche a riqualificarla. Le opere consisteranno nel restyling dello spazio antistante l’Antiquarium (oggi chiuso al pubblico), il rifacimento del muro di contenimento a valle oltre che la ripavimentazione della strada, che sarà rifatta in pietra cilentana.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla pavimentazione della strada. L’asfalto usurato e danneggiato verrà completamente sostituito con la pietra cilentana, una scelta che conferirà un fascino unico a via Carlo Pisacane.