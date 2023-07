Vento forte e mareggiate, danni agli stabilimenti balneari

La situazione a Marina di Eboli si è fatta estremamente delicata con l’arrivo di venti forti e mareggiate, che stanno causando notevoli problemi agli stabilimenti balneari della zona. La Protezione Civile già nelle scorse ore aveva lanciato un’allerta meteo, richiedendo massima attenzione da parte della popolazione. Da ieri pomeriggio, infatti, la zona è sotto l’effetto di forti venti locali e mare agitato. Una situazione che dovrebbe perdurare fino alle 20 di oggi, 26 luglio. Questo ha messo in allarme gli imprenditori balneari di Marina di Eboli, che stanno facendo i conti con una situazione ancora non rientrata del tutto.

Forte mareggiata e rischio incendi

Con venti che superano i 32 nodi, la mareggiata ha creato difficoltà e preoccupazione per la sicurezza dei lidi. La priorità è stata mettere in sicurezza le strutture e affrontare al meglio la situazione in essere che sta creando disagi non solo lungo la costa ebolitana ma anche sul litorale di Capaccio Paestum.

L’appello delle amministrazioni comunali

Le amministrazioni comunali hanno inviato un appello alla popolazione per adottare la massima cautela, soprattutto nelle zone costiere colpite dall’evento meteo.

In queste ore c’è anche un altro allarme, quello degli incendi, che proprio grazie al forte vento potrebbero propagarsi. Già ieri nel comprensorio cilentano si sono segnalati i primi roghi.