Vela: ad Agropoli oltre 120 giovani timonieri della classe Optimist

Dal 24 al 26 Marzo, il campo di regata di Agropoli ospiterà la selezione interzonale della classe Optimist, uno degli appuntamenti principali della vela giovanile italiana previsti in Campania. L’evento sportivo vedrà la partecipazione di circa 130 giovani timonieri provenienti da diverse regioni d’Italia, tra cui Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia, Molise ed Abruzzo.

Un evento di rilievo nazionale

La selezione interzonale della classe Optimist rappresenta un evento sportivo di rilievo nazionale previsto su tre giorni di regata. Dopo le edizioni di Crotone (2021) e Ortona (2022), l’evento arriverà nelle acque cilentane, rappresentando così un’importante occasione di promozione sportiva e turistica per la città di Agropoli e il territorio.

La selezione per i Campionati Europei e Mondiali

Si tratta di una vera e propria selezione che definisce il primo step per l’ammissione ai Campionati Europei e Mondiali di categoria. La selezione si svolge in contemporanea in 4 località italiane, tra cui Agropoli, Rimini, Diano Marina (IM) e Cannigione (SS). I migliori 140 delle selezioni interzonali saranno ammessi alle due regate di selezione nazionale di Giulianova (21-25 Aprile) e Punta Ala (3-7 Maggio).

Un’organizzazione di successo

La candidatura organizzativa del campo di regata di Agropoli presentata dalla locale Lega Navale è stata positivamente valutata dal Comitato Regionale FIV, impegnato nel coordinamento dell’attività velica campana e pronto a supportare le grandi sfide sportive dei circoli affiliati. Grande è lo sforzo dell’organizzazione per ospitare al meglio una manifestazione così importante che allarga l’offerta organizzativa della vela campana e che, tra atleti, tecnici, ufficiali di regata e accompagnatori, vedrà oltre 400 persone presenti nel primo weekend di primavera.