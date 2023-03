Vallo di Diano: ok all’adeguamento sismico della scuola elementare e asilo nido

Il Comune di Teggiano, con a capo il sindaco Michele Di Candia, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento sismico della scuola elementare di Pantano, con accorpamento della scuola materna”.

Il progetto: lavori e costi dell’intervento

Si tratta della scuola elementare situata in via San Giuseppe a Teggiano. Nello specifico, l’edificio che ospita attualmente la Scuola Materna di Patano è inadeguato e non è conforme alla normativa vigente ed in particolare alle norme tecniche per le costruzioni, per questo saranno effettuati lavori di adeguamento sismico e la realizzazione di nuovi spazi necessari per ospitare la scuola dell’infanzia.

L’intervento prevede un costo di circa 3 milioni di euro così ripartiti: circa 2,4 milioni per il costo dei lavori compresi di oneri per la sicurezza e circa 600 mila euro per le somme a disposizione della stazione appaltante.

Le finalità del progetto

L’obiettivo del progetto è di effettuare lavori di miglioramento e di adeguamento sismico per garantire la sicurezza dei più piccoli e di tutto il personale dipendete che lavora nella struttura scolastica.

Il finanziamento

Il progetto sarà candidato per le richiese di contributi per progetti relativi ad opere di messa in sicurezza di edifici di proprietà comunale. In particolare l’Ente ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il “potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: da asili nido ad Università – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.