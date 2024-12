Vallo di Diano: nuova pediatra di libera scelta per l’area nord

La carenza di pediatri di base nel Vallo di Diano ha raggiunto livelli critici. Finalmente una buona notizia per circa 700 bambini e le loro famiglie, che da alcuni mesi erano senza pediatra nell’area nord del Vallo di Diano. Oggi, la dottoressa Panico sottoscriverà il contratto per assumere l’incarico di pediatra di base, riempiendo così il vuoto lasciato dalla dottoressa Franca Carrazza, deceduta alcuni mesi fa a causa di una malattia.

I piccoli dei comuni coinvolti erano già privi di assistenza pediatrica durante la malattia della dottoressa Carrazza, e l’Asl Salerno non aveva provveduto a nominare un sostituto temporaneo. Circa 1.200 bambini erano seguiti dalla pediatra, e durante questo periodo di vacatio, circa 500 di loro si erano rivolti ad altri pediatri o a medici di base per i più grandi di sei anni. Sebbene questo non risolvesse completamente il problema, ha offerto un aiuto parziale.

Tuttavia, per circa 700 bambini e le loro famiglie, l’assenza di un pediatra di base è stata una questione significativa. Dopo diverse proteste, una raccolta firme e numerose lettere di reclamo, insieme alle pressioni del consigliere regionale Tommaso Pellegrino, l’Asl ha accelerato i tempi. Oggi, dunque, avverrà la firma della dottoressa Panico, che avrà sede a Polla.