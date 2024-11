«Grave Carenza di Personale Infermieristico presso la Pediatria del Presidio di Sapri», la denuncia della Cisl

La CISL FP SALERNO esprime attraverso una nota profonda preoccupazione per la grave carenza di personale infermieristico presso il Presidio Ospedaliero di Sapri. «Questa situazione compromette seriamente la capacità di garantire livelli minimi di assistenza, proprio quando la domanda di servizi pediatrici è in crescita e risulta più vitale che mai», fanno sapere Gerardo Paradiso, delegato RSU della Cisl e Lorenzo Conte, delegato area sud.

La situazione

Attualmente, il personale infermieristico in servizio sarebbe insufficiente rispetto al fabbisogno necessario per il corretto funzionamento dell’Unità Operativa di Pediatria. Gli infermieri, infatti, non solo gestiscono le normali attività di reparto, ma si trovano a dover prestare assistenza anche in Sala Parto, al Nido e nel Pronto Soccorso Pediatrico.

«Questa molteplicità di responsabilità genera un carico di lavoro eccessivo, mettendo a rischio la qualità dell’assistenza fornita, dichiarano i sindacalisti – Inoltre, è importante sottolineare che l’ospedale di Sapri rappresenta l’unica struttura sanitaria presente nel territorio, rendendo ancora più urgente la necessità di garantire un personale adeguato per affrontare le esigenze della comunità».

«È inaccettabile continuare a operare in queste condizioni. Chiediamo con forza un intervento immediato da parte della Direzione Strategica Centrale per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la salute dei pazienti, specialmente dei più vulnerabili», afferma Lorenzo Conte, Coordinatore Area centro Sud.

Gerardo Paradiso, delegato RSU, aggiunge: «La situazione attuale è insostenibile. È fondamentale investire sul personale infermieristico affinché possa svolgere il proprio lavoro in condizioni dignitose e garantire un’assistenza di qualità. Non possiamo permettere che la mancanza di risorse comprometta il benessere di un’intera comunità».

Di qui l’appello ad interventi immediati.