Vallo di Diano, Natale: torna l’iniziativa “Adotta una letterina”, nel 2022 resi felici oltre 200 bambini

Ritorna quest’anno una delle più belle e riuscite iniziative di solidarietà legate al Natale nel Vallo di Diano: “Adotta una letterina”. Si tratta dell’iniziativa portata avanti dalle mamme, i papà ed i familiari di tante bambini e bambine speciali del Vallo di Diano riuniti nella grande famiglia che è l’associazione “Ascoltami”. L’intento è quello di accontentare e rendere felici quanti più bambini e bambine possibili speciali o con qualche difficoltà nel territorio del Vallo di Diano e da quest’anno anche nella provincia salernitana. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, sta crescendo sempre di più, con l’interessamento da parte di tante persone che decidono di adottare una letterina.

Ecco l’iniziativa

L’associazione “Ascoltami” invita i bimbi , a scrivere una letterina, oppure a qualche elfo magico a scriverla per lui. “Babbo Natale, assicurano, cercherà di accontentare ogni bambino”. “Chiediamo a tutti voi, si legge sulla pagina Facebok dell’associazione, di farci conoscere le famiglie, che hanno un bimbo con qualche difficoltà, sapete che Babbo Natale, si muove sempre con discrezione e cercherà di aiutare anche quelle famiglie che purtroppo non passano un buon momento, per un qualsiasi motivo”.

Referenti di questa bella e sentita iniziativa sono delle donne e mamme “uragano”: a Polla ci sono Giulia e Concetta, a Sala Consilina ci sono Angela, Maria e Lucia. A Montesano sulla Marcellana c’è Gaetana, a Teggiano ci sono Alessia e a Pantano di Teggiano c’è Sonia e ad Auletta, Stefania.