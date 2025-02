Vallo di Diano: entrano nel vivo gli eventi del Carnevale, ecco il programma | VIDEO

Una domenica di festa e di tanta gioia per piccoli e grandi in alcuni centri del Vallo di Diano in vista del Carnevale. Diversi i comuni del comprensorio che hanno organizzato feste e sfilate in maschera: da Buonabitacolo, a Padula, fino a Teggiano e Sala Consilina.

Il programma di Buonabitacolo

A Buonabitacolo al via i festeggiamenti in occasione della festa più allegra dell’anno con una sfilata organizzata dall’associazione “Sorriso della Solidarietà” in collaborazione con “Il Sentiero” e con il Patrocinio del Comune di Buonabitacolo. Il tema scelto quest’anno sono i mitici personaggio “Looney Tunes” protagonisti dei sei carri che hanno attraversato il paese. Ma a Buonabitacolo sono previsti altri appuntamenti con la sfilata, giunta alla settimana edizione: il 2, 4 e 9 marzo, con partenza alle ore 15:00 dagli impianti sportivi e arrivo in piazza Agorà.

Carnevale a Teggiano

E poi a Teggiano, l’associazione “As.Cam.” ha dato vita ad un allegro Carnevale con i carri che sono partiti dalla frazione di Prato Perillo, per attraversare le varie frazioni del paese, sia nella mattinata di ieri che nel pomeriggio. Ed inoltre sempre a Teggiano il Carnevale sarà festeggiato il prossimo anche domenica 2 marzo al Centro Parrocchiale Pier Giorgio Frassati nella frazione di Prato Perillo. A Sala Consilina, ancora, il Comune ha organizzato una mattinata di festa in piazza Umberto I, con tanta musica, gonfiabili e gustose leccornie.

Gli appuntamenti a Padula

Anche la cittadina di Padula ha festeggiato il Carnevale con un divertente spettacolo del Mago Benny nella Sala della Limonaia della Certosa di San Lorenzo. Un nuovo appuntamento sempre a Padula, il prossimo 2 marzo, è previsto in Piazza Umberto I. Da registrare, purtroppo, che però sono tanti i centri del Vallo di Diano in cui non viene organizzata alcuna iniziativa in occasione del Carnevale, come invece si faceva non molti anni fa. In ogni centro del territorio, anche il più piccolo, il Carnevale era occasione di festa e convivialità e di rinnovo dello spirito di comunità che caratterizzava i piccoli borghi.