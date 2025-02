Carnevale 2025: nel Cilento e Vallo di Diano eventi pronti ad entrare nel vivo | VIDEO

Con l’approssimarsi della fine di febbraio si moltiplicano le iniziative in vista del Carnevale. Se il clou degli appuntamenti sarà tra il 2 e il 4 marzo, c’è chi già domani ha programmato eventi e manifestazioni.

Iniziative nel Vallo di Diano

Nel Vallo di Diano, piazza Umberto I a Sala Consilina, si trasformerà in uno spazio per il gioco e il divertimento. Dalle 9.30 saranno presenti gonfiabili, burattini e dolci per tutti. Iniziative anche a Padula, presso la Certosa, questa sera e domani a partire dalle 21. Domani, invece, a Teggiano e Buonabitacolo ci sono le prime sfilate di carri allegorici.

Weekend in Cilento

Al via oggi, invece, il carnevale intercomunale che vede insieme Rofrano, Laurito e Alfano. Si parte da Rofrano, domani appuntamento a Laurito con carri allegorici e maschere. Il 2 marzo la cerimonia di premiazione ad Alfano. Domenica 23 febbraio animazione anche in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, aspettando le sfilate del 2 e 4 marzo. A Capaccio, invece, ci sarà invece già oggi presso il Next uno spazio laboratoriale dedicato maschere e riciclo.

La prossima settimana, invece, si entra nel clou. Aprono Matinella, Felitto, Ascea e Roccagloriosa, Montecorice e Castellabate sabato 1 febbraio. Domenica si replica con tante altre iniziative.

