Vallo di Diano: antenne 5G, l’associazione “Schierarsi” propone un regolamento unico

Con una lettera indirizzata al Sindaco di Sala Consilina Avv. Francesco Cavallone e al Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Attilio de Nigris, l’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano, propone alle due cariche in indirizzo di assumere l’iniziativa per verificare la disponibilità dei Comuni limitrofi del Vallo di Diano a procedere alla redazione di un “Regolamento-Piano Antenne 5G intercomunale”, le cui previsioni scaturiscano dalla condivisione con i cittadini ed i portatori di interessi diffusi, e che tenga conto delle esigenze specifiche dei singoli territori, ma nell’ambito di una visione complessiva delle aree al di là dei confini amministrativi, con conseguenti vantaggi non solo economici ma anche qualitativi della progettazione, essendo utilizzato lo stesso ponderato ed equilibrato criterio di diffusione delle antenne.

Le dichiarazioni

“L’esigenza, spiega una nota stampa dell’Associazione, nasce dal fatto che anche il Vallo di Diano è stato individuato tra le aree nelle quali è necessario raggiungere gli obiettivi di connettività previsti nel Piano “Italia 5G”, nell’ambito della “Strategia nazionale per la banda ultra larga – Verso la Gigabit Society” e che sono già numerose le istanze degli operatori di telecomunicazione per l’autorizzazione all’installazione di antenne 5G nel Comune di Sala Consilina e in futuro nei paesi del Vallo di Diano. Attrezzarsi per tempo e farlo come territorio Vallo di Diano – fanno sapere dalla Piazza Cilento e Vallo di Diano – diventa un fattore molto importante in quanto i Sindaci, non hanno la possibilità di opporsi all’installazione delle antenne se rispettano i limiti di emissione dei campi elettromagnetici, ma possono adottare regole che minimizzino l’impatto per i propri cittadini attraverso la fondamentale competenza di pianificazione urbanistica degli impianti; e farlo, con una visione complessiva e coordinata su tutto il Vallo di Diano aumenta e non di poco l’efficacia dello stesso piano. In conclusione ci auguriamo che questa nostra proposta venga inserita, discussa e approvata nell’Ordine del giorno della conferenza dei servizi convocata per il prossimo 1 febbraio 2024 dal Comune di Sala Consilina proprio per discutere dell’installazione di un antenna 5G in via Fieghi, che tante polemiche sta creando nel Paese capofila del Vallo di Diano”.