Vallo della Lucania, volontari della Protezione civile “Cilens Dea” in azione per la giornata ecologica

I volontari della Protezione Civile Cilens Dea O.D.V. – Città di Vallo della Lucania sono stati impegnati per l’intera mattinata in un’attività di pulizia straordinaria di alcune aree pubbliche del territorio comunale.

L’iniziativa

L’iniziativa, di carattere ecologico, è stata promossa e organizzata dall’associazione, in collaborazione con Sodalis – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno e con il patrocinio del Comune di Vallo della Lucania.

Obiettivo dell’intervento: contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e favorire una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini. La raccolta manuale dei rifiuti da parte dei volontari è stata intesa non solo come azione concreta di decoro urbano, ma anche come gesto simbolico di sensibilizzazione collettiva.

Durante la giornata, hanno partecipato attivamente anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale. I volontari hanno infatti ringraziato per la presenza e il supporto il sindaco, dott. Antonio Sansone, la vicesindaca, dott.ssa Tiziana Cortiglia, e l’assessore, dott. Vincenzo Puglia, sottolineando il clima di collaborazione istituzionale che ha accompagnato l’intera iniziativa.

“L’invito, fanno sapere dall’associazione, è a non considerare la giornata ecologica come una semplice ricorrenza, ma come un impegno quotidiano da parte di tutta la comunità”.