Vallo della Lucania: violazioni al codice della strada, ecco la destinazione dei proventi

Il Comune di Vallo della Lucania ha stabilito le modalità di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada.

La norma stabilisce che «i Comuni devono destinare il 50% dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della strada alle finalità previste dal secondo e quarto comma del predetto art. 208, provvedendo annualmente a determinare (con deliberazione della Giunta) le quote da destinare alle suindicate finalità».

E’ stato dunque necessario determinare la prevedibile entrata per le multe (calcolata in base ai dati degli anni precedenti) e le quote da destinarsi alle finalità previste, da iscrivere nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2025.

I proventi delle multe

Le entrate derivanti dai proventi delle multe sono state calcolate in 131.500 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2025.

Per quanto riguarda le risorse che andranno nel bilancio comunale, ammonta a 12.500 euro l’anno la spesa per la segnaletica; 16000 euro si utilizzeranno per la manutenzione stradale, 24mila euro per le assunzioni stagionali di agenti di polizia locale. La somma più ingente, pari a 41.500 euro l’anno, servirà infine per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni, anche attraverso l’acquisto di mezzi per il servizio di Polizia Municipale.