La stagione 2022-2023 del Teatro Leo De Berardinis è stata un successo senza precedenti, con numerosi artisti di fama nazionale che hanno calcato il palco di Vallo della Lucania, acclamati da un pubblico sempre più numeroso e fidelizzato. La programmazione ha rappresentato tutte le arti, dalla comica partenopea a quella nazionale, senza dimenticare gli spettacoli portatori di messaggi di impegno sociale e gli eventi dedicati ai più giovani.

La serata di gala e le premiazioni delle compagnie amatoriali

Sabato 6 maggio è prevista la serata di gala di chiusura della stagione, che vedrà la partecipazione straordinaria di Franco Guzzo sulle note della piccola Accademia musicale. Durante la serata si svolgeranno anche le premiazioni delle compagnie amatoriali che hanno partecipato alla stagione, con l’ingresso a offerta libera devoluta interamente alla vacanza del sorriso.

La conferma della professionalità della direzione artistica di Carlo Sacchi

La stagione trionfale del Teatro Leo De Berardinis ha visto grandi numeri e la riconferma della professionalità della direzione artistica di Carlo Sacchi. Grazie alla qualità degli spettacoli proposti, il teatro è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare anche sul piano nazionale, senza tuttavia dimenticare il suo ruolo fondamentale nel coinvolgere tutti i cittadini nella fruizione dell’arte e della bellezza, strumenti formidabili per la lotta alle brutture della vita quotidiana.

Il principale obiettivo del Teatro: dare la possibilità di inebriarsi di bellezza e di arte

La stagione trionfale del Teatro Leo De Berardinis ha dimostrato come il teatro sia uno strumento potente per la lotta alle brutture della vita quotidiana. Grazie alla sua programmazione eclettica e alla professionalità della direzione artistica, il Teatro ha dato la possibilità a tutti i cittadini di prendervi parte, permettendo loro di inebriarsi di bellezza e di arte. E non è forse questo il principale obiettivo del teatro?