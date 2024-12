Vallo della Lucania: Venerdì i funerali del senatore Francesco Castiello

Il Cilento si prepara a dare l’ultimo saluto al senatore Francesco Castiello. I funerali si terranno Venerdì 3 gennaio ore 11:00 presso la Chiesa di Santa Maria a Vallo della Lucania.

Precedentemente sarà allestita la camera ardente a Roma, presso l’Ospedale Sandro Pertini, Giovedì 2 gennaio dalle ore 12:00 fino alle ore 14:00. Poi la salma farà ritorno nel Cilento.

I messaggi di cordoglio

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lo ha definito “Un uomo di grande cultura, con alle spalle un percorso appassionato di studi che lo aveva motivato a prendere quattro lauree”. “In questi ultimi anni abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme. La sua finezza culturale, le sue ampie competenze erano pari alla sua integrità morale. Tutto il Movimento accusa con la sua scomparsa una grande perdita. Tutta la comunità si stringe in un abbraccio ai suoi cari e ricorda un grande e appassionato galantuomo, dal sorriso mite”.

Cordoglio anche da parte di altri esponenti politici nazionali e locali, a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Oggi salutiamo un grande uomo, un caro amico e, con il cuore in mano, mi permetto di dire, un secondo padre: Francesco Castiello. Francesco era molto più di una figura pubblica; era un esempio di dedizione, saggezza e amore per la sua terra”, ha detto invece l’ex senatrice Felicia Gaudiano che potrebbe subentrare in parlamento proprio in sostituzione di Castiello.

Francesco Castiello è morto questa notte, presso l’ospedale Pertini di Roma, in seguito all’ aggravarsi delle sue condizioni di salute.