Vallo della Lucania: una tavola rotonda per combattere il randagismo | VIDEO

Una partecipazione attiva e sentita ha caratterizzato la tavola rotonda sul contrasto al randagismo, un tema di grande rilevanza per il territorio cilentano. Per la prima volta, grazie all’impegno e alla sensibilità del Consigliere Comunale di Vallo della Lucania, Virginia Casaburi, Istituzioni e cittadini si sono riuniti per discutere strategie concrete per affrontare il problema e garantire il rispetto delle leggi esistenti.

L’incontro

L’incontro ha visto il contributo di amministratori locali, associazioni di volontariato e rappresentanti delle istituzioni regionali, tra cui i consiglieri Roberta Gaeta e Franco Picarone, i quali hanno condiviso diverse proposte per una gestione più efficace del fenomeno. Un aspetto centrale della discussione è stato il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai volontari, che spesso sopperiscono alle carenze delle istituzioni nel prendersi cura degli animali abbandonati.

Tra i punti emersi con maggiore forza c’è stata la necessità di incentivare la sterilizzazione come strumento di prevenzione. Attualmente, pochissimi Comuni del Cilento hanno aderito al programma regionale che prevede la sterilizzazione gratuita dei cani privati. Vallo della Lucania, tra le poche amministrazioni virtuose, ha messo a disposizione 100 sterilizzazioni gratuite, ma dopo oltre un anno solo 48 cani hanno effettivamente usufruito del servizio.