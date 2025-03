Vallo della Lucania, inaugurata la sede dell’Enpa: impegno concreto contro il randagismo | VIDEO

È stata inaugurata oggi a Vallo della Lucania la sede istituzionale dell’Enpa – sezione di Vallo, un importante punto di riferimento per la tutela e il benessere degli animali sul territorio. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e dei Carabinieri del Nucleo Forestale, da sempre vicini all’ente e alla sua missione di protezione degli animali.

Questa mattina la cerimonia

La cerimonia è iniziata con la benedizione di Don Aniello Adinolfi, seguita da un toccante momento di ricordo dedicato ad Aida Troccoli, attivista storica dell’Enpa, prematuramente scomparsa, alla quale è stata intitolata la sede. Il suo impegno costante per la tutela degli amici a quattro zampe è stato sottolineato con grande affetto e riconoscenza da tutti i presenti. L’evento è stato anche un’occasione per rilanciare un messaggio importante: la lotta al randagismo, un fenomeno ancora troppo diffuso nel territorio cilentano.

L’importanza dell’Enpa

L’Enpa, con il suo operato quotidiano, non solo sensibilizza sull’importanza dell’adozione e del rispetto degli animali, ma offre anche un servizio concreto: la sterilizzazione gratuita degli animali per sostenere i proprietari e prevenire il problema. Un momento significativo per la comunità, che ribadisce quanto sia fondamentale il lavoro delle associazioni di volontariato nella tutela degli animali e nella promozione di una cultura del rispetto e della responsabilità.