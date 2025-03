Vallo della Lucania, nuova sede per l’Enpa

Dopo sei anni di attività sul territorio a sostegno degli animali in difficoltà, l’ENPA – Sezione Vallo della Lucania raggiunge un traguardo significativo: l’apertura della sua prima sede istituzionale. L’evento sarà celebrato con un’inaugurazione ufficiale l’8 marzo presso il Centro Commerciale di Vallo della Lucania, a partire dalle ore 11.00.

La nuova sede sarà un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono contribuire alla tutela degli animali, offrendo un supporto più strutturato e visibile alle numerose attività portate avanti dai volontari.

Un omaggio ad Aida Troccoli

In un gesto di profonda riconoscenza, la sede sarà intitolata ad Aida Troccoli, socia sostenitrice dell’ENPA, venuta a mancare prematuramente. La scelta di dedicarle questo spazio vuole ricordare il suo impegno e la sua passione per la difesa degli animali, valori che hanno sempre contraddistinto il suo operato all’interno dell’associazione.

L’inaugurazione sarà anche un’occasione di incontro e partecipazione, arricchita da un banchetto solidale dove i visitatori potranno acquistare gadget e articoli il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività dell’ENPA. Per rendere l’evento ancora più coinvolgente, saranno proposte diverse iniziative, tra cui l’Apequiz, un gioco educativo a tema ambientale pensato per divertire e sensibilizzare grandi e piccoli, la possibilità di sottoscrivere o rinnovare la Tessera ENPA 2025, ricevendo in omaggio un carnet di sconti esclusivi per i soci, e la distribuzione di bustine di semi amati dalle api, un piccolo gesto per promuovere la biodiversità e contribuire alla tutela dell’ecosistema.