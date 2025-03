Vallo della Lucania: un incontro per combattere il randagismo

Grande interesse per superare il problema del randagismo e gli aspetti legati ad esso, tramite la collaborazione di numerosi esperti ed enti. Giovedì 20 marzo, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare Rinaldi del Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania, si terrà un incontro di sensibilizzazione al randagismo che punta ad ideare delle nuove strategie per contrastarlo.

Soluzioni per contrastare il randagismo

Prenderà parte a questo incontro anche l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) rappresentato da Alfonso Albero, Capo Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile di Salerno. La sua partecipazione e presenza sarà importante per la promozione e l’applicazione di azioni concrete per combattere il randagismo: sterilizzazioni e microchippature obbligatorie con l’obiettivo di limitare la riproduzione incontrollata dei cani randagi, effettuare maggiori controlli contro il maltrattamento e il traffico illegale di animali, prevedere sanzioni più severe per i trasgressori, potenziamento delle strutture in condizioni dignitose per l’accoglienza degli animali ospitati.

Partecipanti all’evento

L’evento, intitolato “Il nostro amico a 4 zampe – Il randagismo: nuove possibili strategie per contrastarlo”, è stato voluto e organizzato dal Comune di Vallo della Lucania e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania per sensibilizzare i cittadini sulla gestione dei cani randagi, per attuare delle soluzioni al randagismo e per contrastare il maltrattamento degli animali.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone e di Virginia Casaburi, consigliere con delega alla tutela degli animali del Comune di Vallo della Lucania, interverranno alla tavola rotonda figure appartenenti al settore della tutela animale e della sanità veterinaria tra cui Roberta Gaeta, Francesco Picarone, Angelo Apostolico, Giuseppe Pino Coccorullo, Carmine Laurito, Vincenzo Speranza, Alfonso Albero, Giuseppe Balbi, Pietro Felice Quagliarello e Angelo Palladino.