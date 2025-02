Agropoli: tavolo tecnico sul benessere animale e randagismo, ecco le future attività di prevenzione | VIDEO

Si è tenuto ieri mattina nella sala giunta del comune di Agropoli un tavolo tecnico sul benessere animale e randagismo nel territorio, convocato dal sindaco Roberto Mutalipassi e dall’assessore delegato ai diritti degli animali, Elvira Serra.

Gli interventi

Erano presenti per l’ASL di Salerno il dottor Angelo Apostolico, U.O.S.D. Randagismo e benessere animali d’affezione, il dott. Gianfranco Masiello U.O.S.D. Veterinaria, medici veterinari, la dott.ssa Stella Carola, il dottor Francesco Squillaro, il funzionario del settore manutenzione Sergio Lauriana, in rappresentanza della Polizia Municipale di Agropoli il capitano Sergio Cauceglia, per il WWF Piernazario Antelmi, volontari e associazioni sensibili alla tematica, Ilaria Procida, Raffaella Dalto e Bonora Floriana, la dottoressa Francesca Toto, ideatrice del progetto ‘Zero cani in canile’, Giuseppe Di Somma coordinatore guardie zoofile NITA. Grande sinergia e soddisfazione manifestata durante l’incontro operativo che ha evidenziato le future attività di prevenzione e controllo sul territorio per arginare la crescita del numero di cani vaganti e randagi, anche attraverso le attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Abbiamo raggiunto Ilaria Procida, volontaria e attivista sul territorio per il benessere degli amici a quattro zampe.

“Dopo un attento confronto tra altri volontari sul territorio, vorremmo far diventare “Amici 4 Zampe Agropoli” un’associazione senza scopo di lucro, questo perché dopo l’ennesimo incontro ai vertici, ci è stato detto di aver diritto di parlare solo avendone potere con un’associazione. Queste parole non ci sono state dette dal Palazzo di Città, che ringraziamo nelle persone del Sindaco Roberto Antonio Mutalipassi e dell’assessore Elvira Serra, perché nonostante non “siamo nessuno”, ci hanno incluse e ci includono in tutti i modi possibili.” Chi ci conosce sa bene che non l’abbiamo mai voluta creare, perché ci siamo sempre fatti carico di tutto, senza chiedere nulla al nostro Comune; per lo più, abbiamo chiesto il vostro aiuto quando siamo stati in difficoltà, sempre con molta chiarezza per cosa serviva e specificando come abbiamo speso l’aiuto ricevuto. Chiunque volesse aderire contatti Floriana Bonora, Raffaella Dalto o Ilaria Procida.