“La sordità siamo noi”: visite gratuite all’ambulatorio di Audiologia di Vallo della Lucania | VIDEO

Il 5 marzo 2025 si terrà in tutta Italia la giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi, dal titolo “La sordità siamo noi“. L’iniziativa, promossa da diverse associazioni e istituzioni, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della cura dei problemi uditivi, che colpiscono persone di tutte le età.

Un problema diffuso e spesso sottovalutato

Le malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi sono estremamente diffusi e rappresentano un problema di salute pubblica rilevante. Molti sottovalutano i sintomi e ritardano la diagnosi, con conseguenze che possono compromettere seriamente la qualità della vita.

Prevenzione e cura: le armi contro la sordità

La giornata di sensibilizzazione “La sordità siamo noi” vuole promuovere la conoscenza delle problematiche legate ai disturbi uditivi, sottolineando l’importanza della prevenzione e della cura. L’obiettivo è incoraggiare comportamenti corretti per proteggere l’udito, soprattutto tra i giovani, e supportare le persone che soffrono di sordità.

L’evento del 5 marzo a Vallo della Lucania

In occasione della giornata di sensibilizzazione, l’ambulatorio di Audiologia, situato al 7° piano del P.O. San Luca di Vallo della Lucania, offrirà visite gratuite dalle ore 10 alle ore 18. Non è necessaria la prenotazione. L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per informarsi, ricevere consigli e sottoporsi a controlli gratuiti. La partecipazione di tutta la comunità è fondamentale per diffondere la consapevolezza sull’importanza della salute dell’udito e per promuovere una società più inclusiva nei confronti delle persone con disabilità uditiva.