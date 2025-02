Marina di Camerota: la prevenzione cardiovascolare con la Sper Guarda Italia | VIDEO

È il porto di Marina di Camerota ad accogliere, dal 20 febbraio al 1° Marzo la Sper Guarda Italia, la barca a vela che sta navigando in molti porti italiani per promuovere la prevenzione cardiovascolare.

Un’occasione importante, sostenuta dall’amministrazione comunale di Camerota, per effettuare visite di controllo con medici specializzati. ” Dalle prime visite effettuate, nella giornata di ieri sedici in totale, è risultato che il tre percento di quelli che vengono a visitarsi hanno qualcosa da dove curare, – ha affermato Adrian Bogdan Popa, medico ecordiografista – Così come accade su statistiche più ampie. Di solito infatti scopriamo delle dilatazioni, aneurisma della porta, insufficienza delle valvole, sia sintomatiche che sintomatiche, e che si possono vedere facilmente usando l’ecocardiogramma. Quest’ultimo è il più ricco di informazioni tra gli esami del cuore”.

L’iniziativa

Un’iniziativa subito sposata dall’amministrazione comunale di Camerota e dall’assessore al porto Teresa Esposito. “Non è la prima volta che facciamo le visite di prevenzione ma questa volta è un po’ particolare perché i dottori vengono dal mare – ha aggiunto l’assessore Esposito – Il nostro porto è sempre ospitale per questa ma anche per altre iniziative. La prevenzione è un qualcosa a cui noi come amministrazione temiamo molto. Basti pensare a tutte le viste di prevenzione effettuate sempre qui annualmente dal dottore Francesco Saturno e anche quelle effettuate da tutte le associazioni locali”.