Vallo della Lucania: trasferite alcune sezioni elettorali in vista della tornata dell’8 e 9 giugno

In vista delle prossime Elezioni del Parlamento Europeo, fissate per i giorni 8 e 9 giugno, a Vallo della Lucania ci saranno alcuni trasferimenti di sezione. A condizionare tale variazioni è stata probabilmente l’apertura di diversi cantieri, che nel corso dei prossimi mesi ridefiniranno completamente l’assetto degli edifici scolastici vallesi. L’amministrazione di Vallo della Lucania ha appena iniziato un’importante sfida logistica, ossia mantenere aperti tanti cantieri causando il minor disagio possibile ai cittadini.

Tutti i cambiamenti

I seggi convolti sono quattro. La sezione numero 4 viene spostata dal plesso della scuola “Andrea Torre” (sito in via Canonico G. Di Vietri) alla scuola “Aldo Moro” (in via Martiri De Mattia). Le sezioni 5 e 6 passano dalla scuola Andrea Torre alla scuola “Martiri De Mattia” in via Ottaviano De Marsilio. La sezione 7 di Angellara si sposta dalla dall’edificio scolastico sito in via Cobellis presso la scuola “Martiri De Mattia”.

Lavori per la riqualificazione delle scuole

I lavori attualmente in corso coinvolgono l’abbattimento e la ricostruzione degli edifici scolastici vallesi. Mentre, sulle ceneri dell’ormai ex scuola di Angellara, in via Cobellis, sorgerà un centro polifunzionale rivolto alla famiglia con l’obiettivo di migliorare l’inclusione e la socializzazione. All’interno della struttura verranno ospitati specialisti di diversi settori, che ne faranno un punto riferimento per l’intero territorio.