Vallo della Lucania, consegnati i lavori per il nuovo Istituto “Torre – Parmenide”, novità anche per il “Morra”

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha annunciato alcune novità su due importanti opere pubbliche per la città e il comprensorio.

Nuovo istituto “Torre – Parmenide”

Sono stati infatti consegnati i lavori per l’abbattimento e la ricostruzione degli Istituti “Torre – Parmenide”. “Sembrava un’impresa impossibile e, invece, lavorando a testa bassa e con grande spirito di squadra, abbiamo rispettato i tempi, il lavoro più importante per Vallo della Lucania e per il comprensorio”, commentano da palazzo di città.

I due storici istituti lasceranno il posto ad un polo scolastico moderno e di eccellenza. Per la realizzazione dell’intervento Vallo della Lucania era risultata beneficiaria di 18 milioni di euro.

Novità anche per il campo sportivo “Morra”

Nella giornata di oggi è stata aperta la procedura di gara per i lavori di adeguamento del campo sportivo “G. Morra” di Vallo della Lucania. Ben 7 imprese hanno presentato l’offerta e presto si procederà alla valutazione e alla successiva aggiudicazione.

Gli interventi in programma serviranno per garantire l’omologazione dell’impianto sportivo anche per le gare di Lega Pro. Avrà una capienza di 1500 posti e un manto erboso nuovo di dimensioni congrue ai regolamenti.